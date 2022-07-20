Дело о похищении человека ушло в прокуратуру: обвиняются трое мужчин
Foto: LETA

На прошлой неделе должностные лица Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции передали в прокуратуру уголовный процесс для начала уголовного преследования трех лиц, подозреваемых в похищении человека и трудовой эксплуатации, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

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По данным Госполиции, подозреваемые длительное время эксплуатировали работников, которые были заняты в хозяйстве и ремонтных работах, однако не получали за это денежное вознаграждение.

В августе прошлого года негосударственная организация сообщила о возможных случаях трудовой эксплуатации в Рижском регионе. По делу был начат уголовный процесс.

В ходе следствия полиция установила, что под Ригой силой удерживается человек, который, возможно, является жертвой торговли людьми, а также принуждается к безвозмездному труду. В частности, он помогал по хозяйству, а также занимался ремонтами.

Полиция располагает сведениями о том, что жертвами подозреваемых были люди с зависимостями (например, алкоголизм) и бездомные. За проделанную работу их только кормили, но при этом не платили деньги. Обычно жертвы работорговли проживали в домах, в которых сами же и проводили ремонтные работы, а также в строительных вагончиках.

В рамках расследования, после проведенной в Рижском регионе спецоперации и обысков, полиция задержала мужчин 1950, 1973 и 1985 г.р. Все трое ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе санкционированных обысков был изъят автомобиль, а на прилегающей к частной собственности территории — арсенал. На место происшествия были вызваны саперы и эксперт Госполиции, которые изъяли учебную гранату, комплект учебных шумовых детонаторов, карабин с оптическим прицелом и глушитель, а также многое другое.

В ходе операции был освобожден похищенный человек, которому уже оказали реабилитационные услуги за счет государства.

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