Дело о похищении пушки: МИД проинформировал Россию о начале расследования

Российская сторона проинформирована о том, что в связи с похищением пушки с советского мемориала в Екабпилсе начато расследование, сообщил агентству LETA парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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Он отметил, что российское посольство выразило свою озабоченность, представив ноты в МИД в феврале и ноябре прошлого года. МИД дал ответы посольству России в связи с инцидентом и уточнением информации. В ведомстве сообщили, что по факту инцидента начато расследование.

В то же время представитель МИД указал, что выполнение предусмотренных в соглашении обязательств координирует внешнеполитическое ведомство.

LETA уже писало, что в конце прошлого года прокуратура предъявила обвинение фермеру и предпринимателю, бывшему главе Крустпилсского края Гундарсу Калве в связи с уголовным делом о похищении пушки с советского мемориала в Екабпилсе.

Обвинение предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса, а именно, порче деревьев в парке и осквернению могилы путем ограбления установленного на ней памятника. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

В прокуратуре подтвердили, что пушку найти не удалось. В случае с пушкой никто не заявил о статусе потерпевшего, а что касается деревьев, то этот статус получило Екабпилсское городское самоуправление.

Уголовный закон за повреждение деревьев в парке предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, общественных работ или штрафа. Осквернение могилы наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, общественными работами или штрафом.

Вскоре после исчезновения пушки Калве дал несколько интервью прессе, в которых поделился своими мыслями по поводу исчезновения пушки, но свою причастность к этому отрицал. Например, в интервью NRA на вопрос, несет ли он ответственность за исчезновение пушки, Кальве ответил: "Нет. Но я все знаю. Все под контролем". Он также заверил СМИ, что "это дерьмо увезено и больше никогда не будет в нашем городе".

В свою очередь, "Видусдаугавскому телевидению" Калве заявил, что в ночь исчезновения пушки спал. В интервью Latvijas avīze он рассказал, что одним из центральных вопросов, решаемых Екабпилсским латышским обществом, был демонтаж советской пушки.

"Мы ходили извилистыми дорогами, разговаривали с руководителями муниципалитета, депутатами, но не очень получилось", — признался предприниматель.

Он пояснил, что Екабпилсская городская дума всегда была достаточно разделена, и политически чувствительные вопросы не могли быть решены без голосов "Согласия".

На вопрос, находится ли пушка на Даугаве, Калве ответил, что "лежит безвозвратно", и пояснил, что через несколько дней после исчезновения пушки началось затопление, поскольку из Беларуси пришли большие глыбы льда.