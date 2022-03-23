Дело о пострадавших на полигоне солдатах: судят командира подразделения (ОБНОВЛЕНО)

Курземский районный суд начал рассмотрение дела, в рамках которого командир подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) обвиняется в неудачном обезвреживанием взрывчатых веществ в карьере, расположенном в волости Калети. Свою вину в содеянном и ущерб военнослужащий не признает.

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Как отмечает "Курземес вардс", командир части Райво Г. обвиняется в халатном исполнении своих обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. Прокуратура ранее заявляла, что обвиняемый как командир подразделения НВС несет ответственность за выбор и исход процедуры окончательного обезвреживания взрывчатых веществ.

29 апреля 2019 года он вместе с двумя саперами прибыл на полигон по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, где уничтожил 45 кг взрывчатки. Райво заложил взрывчатку в яму для обезвреживания, взял лист бумаги, подложил его сбоку во взрывчатку и поджег. Вскоре после этого последовал взрыв.

В это время два оператора без необходимых по закону средств защиты находились примерно в 8–13 метрах от карьера и получили травмы. Пострадал и служебный автомобиль, за который Минобороны хочет взыскать компенсацию материального ущерба в размере 5200 евро.

Рассмотрение дела продолжится в конце марта.