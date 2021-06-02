Дело о пожаре в хостеле на ул. Меркеля: Риекстс вышел на связь с полицией
Foto: Valsts policija

Предприниматель Эрнестс Риекстс, объявленный в розыск после трагического пожара в хостеле на ул. Меркеля, вышел на связь с полицией. Однако в пресс-центре не прокомментировали, начал ли бизнесмен сотрудничать со следователями.

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Нет информации и о том, удалось ли допросить Эрнеста Риекстса лично, а также не разглашается, находится ли он в Латвии или за ее пределами.

Ранее сообщалось, что против Риекстса, которого называют хозяином сгоревшего хостела, был начат уголовный процесс, после чего его объявили в розыск. В земельной книге владельцем квартиры, где обустроили хостел, значился Андрей Гайлис. Было установлено, что Риекстс является его родственником.

Недавно в интернете распространили аудиозапись, в которой предприниматель утверждал, что сгоревшие помещения на ул. Меркеля не были хостелом, а квартирой с несколькими комнатами, сдаваемыми в аренду, где с противопожарной безопасностью было все в порядке. По словам Риекста, он полтора года не появлялся в помещениях на ул. Меркеля, и там "хозяйничали совсем другие люди". Бизнесмен допустил, что квартиру могли поджечь.

Напомним, ранним утром 28 апреля в незаконном хостеле на ул. Меркеля произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще один позже скончался в больнице. Кроме того, в больницу были помещены еще пятеро пострадавших.

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LETA

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LETA
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