Дело о предложении рекордной взятки депутату РД Коссовичу ушло в суд

Прокуратура направила в суд по экономическим делам уголовное дело, в рамках которого председатель правления АО Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко обвиняется в предложении взятки в размере 2,1 миллиона евро руководителю фракции Par/Progresīvie в Рижской думе Мартиньшу Коссовичу.

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Не называя имен, прокуратура сообщает, что председатель правления некоего акционерного общества предложил взятку в размере 2,1 млн евро депутату Рижской думы за то, чтобы выиграть объявленный муниципалитетом конкурс и перенять под свое обслуживания ряд домов.

Игорь Трубко свою вину в содеянном не признает. Еще в декабре прошлого года он сообщил, что ничего не знает об этом деле, а в его декларации о доходах можно видеть, что его сбережения и накопления не исчисляются миллионами.

Также бизнесмен отметил, что не знает никого в Rīgas namu apsaimniekotājs, кто мог быть связан с делом о крупной взятке.

По данным Firmas.lv, с 2018 года Трубко является главой правления Rīgas namu apsaimniekotājs.

В 2020 году оборот предприятия составил 2 613 229 евро, а прибыль — 244 121 евро. В 2019 году оборот предприятия составлял 2 340139 евро, а прибыль — 57 725 евро.