Дело о присвоении и отмывании денег на проект для детей-аутистов дошло до суда

Уголовное дело, в рамках которого два человека обвиняются в присвоении 13 259 евро из Фонда общественной интеграции (SIF), будет рассматриваться в суде Латгальского предместья Риги 5 декабря. Напомним, что присвоенные деньги предназначались на проект по снижению риска социальной изоляции для детей с аутизмом.

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Обвинения по этому делу предъявлены главе общества Latvijas autisma centrs Янису Берзиньшу и его бухгалтеру Зайге Силине. Кроме того, как пояснили в прокуратуре, одному из этих лиц также предъявлены обвинения в легализации средств, полученных преступным путем.

Как следует из обвинительного заключения, в соответствии с заключенным договором общество Latvijas autisma centrs было поручено реализовать проект Фонда общественной интеграции "Снижение риска инвалидности и социальной изоляции детей с аутизмом и расстройствами аутистического спектра" с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015. Согласно заключенному договору, SIF доверил Latvijas autisma centrs 90% общих расходов ассоциации, связанных с реализацией проекта.

По данным прокуратуры, член правления общества Latvijas autisma centrs незаконно завладел частью средств, выделенных Фондом общественной интеграции. Также вместе с другим ответчиком — Силиней, которая обеспечивала бухгалтерский учет Latvijas autisma centrs, он включил в финансовую отчетность расходы, не относящиеся к проекту, чтобы потом распорядиться этими деньгами на свое усмотрение. Таким образом обвиняемый незаконно получил часть средств, выделенных фондом, то есть 13 259 евро.

Кроме того, Берзиньша также обвиняют в отмывании денег, которые ранее были незаконно им присвоены. Обвиняемый несколько раз совершал различные финансовые операции, в результате которых получил преступно добытые средства в размере 8 585 евро и распорядился ими по своему усмотрению.