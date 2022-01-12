Дело о пушке, похищенной с Мемориала советским воинам: подозреваемый сознался
Foto: Valsts policija

В декабре 2021 года Госполиция передала в прокуратуру материалы дела о краже пушки с Мемориала советским воинам в Екабпилсе. Полиция просит начать уголовное преследование лица, признавшегося в совершении преступления.

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В ходе следствия было установлено, что в ночь на 24 февраля прошлого года в Екабпилсе, с Мемориала на ул. Ригас, 205 была украдены пушка ЗИС-3 без лафета: ее погрузили с помощью фронтального погрузчика Cheng Gong, вывезли в Крустпилсский край и утопили в Даугаве.

Также полиция установила, что при незаконном демонтаже пушки были повреждены деревья, таким образом Екабпилсскому самоуправлению был нанесен ущерб в размере 287, 54 евро.

Полиция установила личность подозреваемого (1970 г.р.), который сознался в содеянном. Уголовное преследование полиция просит начать по статье за осквернения могилы и самовольное поврeждение деревьев.

Мемориал Второй Мировой войны был открыт в Екабпилсе в 1976 году, создан скульптором Л.Буковским и архитектором Г.Асарисом. Он посвящен памяти девяти героев Советского Союза, павшим при освобождении Екабпилсcкого района от немецких войск. Неподалеку находится братская могила, на которой установлен памятник с пушкой.

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