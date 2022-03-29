Дело о работнике-рабе из китайского ресторана направлено в суд

Управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления уголовной полиции передало в прокуратуру материалы дела о торговле людьми, в рамках которого потерпевшим признан гражданин Китайской Народной Республики.

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В пресс-центре Госполиции напомнили, что подозреваемого 1978 г.р по этому делу задержали 6 октября 2021 года, а свою очередь, иностранца 1995 г.р. освободили, обеспечив всю необходимую помощь на время следствия.

Расследуя этот случай торговли людьми, полиция провела несколько санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого, в автомобиле и ресторане, где работа гражданин КНР.

Ранее уже сообщалось, что в 2020 году владелец китайского ресторана Happy Panda, расположенного в Даугавпилсе, начал искать в Китае работника для своего заведения. При этом он указывал конкретную должность и оговаривалась зарплата — 1500 евро ежемесячно.

На объявление о работе откликнулся мужчина 1995 года рождения. Он оформил соответствующие документы и приехал в Латвию, где его разместили в жилье, предоставленном хозяином ресторана. И хотя договор был подписан и иностранец с июля 2021 года начал исполнять свои обязанности, в течение двух последующих месяцев его фактически эксплуатировали, а зарплату не выплачивали.

Кроме того, как указывают в полиции, у китайца отобрали документы, удостоверяющие личность, и с помощью угроз и запугивания заставляли работать. Таким образом иностранец попал в материальную зависимость от возможного виновного и находился в беспомощном положении.

Из-за стечения обстоятельств и языкового барьера гражданин Китая не мог выбраться из рабства. Лишь 20 сентября ему удалось связаться в интернете с соотечественником, а затем информацию передали негосударственным организациям, а те — Госполиции. На основании имеющейся информации был начат уголовной процесс за торговлю людьми.