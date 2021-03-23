Дело о расчлененном теле в шкафу: потерпевшие не явились на суд, процесс перенесен

Пардаугавский суд Риги назначил на 30 марта следующее заседание по делу об убийстве и расчленении тела. Назначенное на 22 марта заседание пришлось переносить, поскольку на суд не явились потерпевшие.

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Как следует из материалов уголовного дела, во время совместного распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого нападавший нанес своей жертве несколько ударов по голове. Затем обвиняемый оставил свою жертву на полу в бессознательном состоянии. В скором времени наступила его смерть.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый договорился с приятелем (этот человек на данный момент уже умер, его дело направлено в суд для реабилитации) расчленить тело. Для этого он взял пилу и отпилил руки и одну ногу. Оставшуюся часть тела он спрятал в шкафу и заклеил двери изолентой.