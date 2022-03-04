Дело о сбросе неочищенных сточных вод: виновный и фирма оштрафованы
Foto: LETA

Даугавпилсский суд огласил сокращенный приговор о признании лица виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 102 Уголовного закона Латвии. Речь идет о том, что обвиняемый совершил загрязнение земли, поверхностных и подземных вод вредными веществами, повлекшее значительный ущерб окружающей среде. За это виновного оштрафовали на 10 000 евро.

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В суде сообщили, что лицо совершило правонарушение в интересах предприятия. За это с SIA предписано взыскать 17 500 евро.

Согласно обвинению прокурора Многопрофильной специализированной прокуратуры, обвиняемый, являющийся единственным членом правления предприятия, организовывал и осуществлял хозяйственную деятельность от имени своего SIA,и умышленно допустил сброс неочищенных сточных вод на прилегающую территорию, в результате чего земля была загрязнена.

Интересы государства — сохранение, защита и улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение качественной среды обитания — оказались под серьезной угрозой из-за загрязнения грунтовых вод.

Суд постановил, что обвиняемый в преступлении нанес ущерб окружающей среде на сумму 2501 евро. Приговор суда можно обжаловать в течение 10 дней.

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