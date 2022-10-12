Дело о сексуальном насилии на Брасе и в Чиекуркалнсе: охотник за женщинами осужден на 9 лет

По информации пресс-центра прокуратуры, 4 октября вступил в силу приговор Рижского городского суда мужчине, который признан виновным в изнасиловании, а также в попытке изнасилования и сексуального насилия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, 17 марта 2022 года осужденный напал в районе Брасы на женщину и попытался ее изнасиловать. Жертва оказала нападавшему сопротивление и стала громко кричать, после чего ей удалось сбежать.

В тот же вечер насильник отправился "на охоту" в Чиекуркалнс, где напал на другую женщину и,применив силу, изнасиловал, а также предпринял сексуальное насилие.

В ходе расследования 24 марта сотрудники 4-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона задержали подозреваемого. 12 июля прократура Зиемельского района Риги направила дело в суд и уже 2 сентября насильнику был вынесен приговор. Помимо девяти лет тюремного заключения к осужденному будет применен пробационный надзор на 5 лет.