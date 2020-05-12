Дело о сутенерстве и подпольном борделе передано в прокуратуру

Следователи Отдела по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Курземского региона передали в прокуратуру материалы дела о сутенерстве и содержании подпольного борделя.

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП), в октябре прошлого года в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что некая женщина занимается сутенерством. В рамках начатого уголовного процесса подозреваемую задержали.

В ходе досудебного следствия были получены доказательства того, что женщина занималась сутенерством и содержанием публичного дома, после чего на время расследования наложили арест на средства и собственость подозреваемой.