Дело о торговле людьми: адвокат и "близкие" давили на жертву и вынуждали лжесвидетельствовать

В мае Госполиция завершила расследование и передала в прокуратуру дело об оказании влияния на жертву торговли людьми и сексуального насилия. Под давлением пострадавший изменил свои показания в суде в пользу обвиняемых.

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Уголовное дело о торговле людьми и сексуальном насилии было возбуждено в феврале 2019 года. Статус подозреваемых получили трое мужчин 1945, 1955 и 1958 годов рождения.

Защиту одного из фигурантов дела обеспечивал присяжный адвокат — предположительно, именно он стал оказывать давление на потерпевшего. На изменение показаний обратил внимание суд и проинформировал Господицию о возможном воздействии на жертву.

В ходе следствия правоохранительные органы установили, что присяжный адвокат знал место жительства пострадавшего, знал о его ментальных проблемах и пытался повлиять на его показания в пользу своего клиента.

В оказании влияния на потерпевшего также приняли участия два человека, которые на тот момент с ним проживали. Одна из них оформила доверенность, с помощью которой можно было направлять в суд различные заявления и документы от имени потерпевшего с его подписью о якобы отказе от обвинений.

Отмечается, что вовлеченные лица издевались над потерпевшим, контролировали его каналы связи и распоряжались его средствами.

Подозреваемыми в уголовном процессе о возможном принуждении к лжесвидетельству или отказу от дачи показаний в суде, а также по ряду других обвинений признаны три человека — двое мужчин 1966 и 1975 года рождения и одна женщина 1962 года рождения.

22 мая этого года дело было передано в Генпрокуратуру.