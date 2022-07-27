Дело о вымогательстве взятки у водителя рассмотрит Экономический суд

Уголовное дело, в рамках которого сотруднику Госполиции предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки от водителя, который был введен им в заблуждение, будет рассмотрено в Экономическом суде 8 августа.

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По информации пресс-центра Генпрокуратуры, согласно материалам дела, при исполнении служебных обязанностей у инспектора полиции Сандиса С. возникли подозрения по поводу состояния водителя.

После остановки транспортного средства и проверки водителя при помощи алкометра было установлено, что за вычетом допустимой погрешности алкометра концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе не превышает предельно допустимой.

Однако, не уведомив о допустимой ошибке, связанной с показаниями алкометра, инспектор с целью вымогательства взятки сообщил водителю о возможности заплатить 200 евро и избежать составления протокола об административном правонарушении и штрафа в размере 680 евро.

В итоге, полицейский получил взятку, однако против него был начат уголовный процесс.