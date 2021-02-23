Дело о вырванной полицейскими в огороде у пенсионерки конопле ушло в Верховный суд
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В Верховный суд поступила кассация прокуратуры по делу
об иске 75-летней жительницы волости Декшарес Вилянского края Дзидры Брузгуле к Госполиции, сотрудники которой вырвали у нее в огороде более 300 кустов конoпли.

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Как уже сообщалось ранее, в январе Административный окружной суд встал на сторону пенсионерки, постановив, что Госполиция должна будет заплатить 1500 евро компенсации за 363 выдранных куста конопли, которые росли у пенсионерки на участке.

Как ранее сообщила "Панорама" (ЛТВ), изначально Дзидра требовала компенсацию в размере 100 евро за семена и 3 000 евро за моральный ущерб, однако суд удовлетворил ее просьбу лишь частично.

Вокруг дома Дзидры росла конопля, она добавляла ее семена в масло. Летом 2018 года конопля разрослась необычайно бурно, до двух метров, и вылезла за пределы участка. Кто-то заметил и сообщил в полицию.

"27 августа во двор въехали два полицейских бусика и одна легковая машина, — рассказала пенсионерка. — Мне показали бумагу о том, что начат уголовный процесс о выращивании конопли и ее забирают на экспертизу. Я объяснила, что это пищевая конопля, я ее выращиваю с дедовских времен и сама ем, продолжая латгальскую кулинарную традицию. Полицейские не послушались и уговоров взять хотя бы по листочку с каждого куста. Мне сказали, что я не могу доказать, откуда семена, вдруг я их в магазине купила".

Позже, когда выяснилось, что в конопле не было наркотических веществ, полиция перед Дзидрой извинилась. Коноплю вернули — привезли 18 мешков завядших кустиков.

По закону в Латвии запрещено выращивать индийскую коноплю (Cannabis sativa subsp. Indica), а коноплю Cannabis sativa var. sativa — ту, что выращивала Дзидра Брузгуле — можно, если она растет на открытом воздухе. Глава ассоциации коноплеводов Гунтис Вилнитис рассказал, что различить их сложно, но можно — у наркотической конопли листья более округлые, у пищевой — более острые.

Профессор биологии из Латвийского университета Улдис Кондратович отчасти согласился с Вилнитисом, но объяснил, что эти два сорта конопли скрещиваются и селекция непрогнозируема. Если очень постараться, то из Cannabis sativa var. Sativa можно вырастить наркотический кустик, правда, при нашем климате это очень сложно сделать на открытом воздухе.

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LETA

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