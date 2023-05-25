Дело о взятках Daimler: обвиняемые должны выплатить государству 1,5 миллиона евро

Суд Видземского предместья Риги в четверг, 25 мая огласил приговор по так называемому "делу о взятках Daimler", согласно которому обвиняемые должны будут выплатить государству 1,5 миллиона евро.

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Согласно достигнутому соглашению, обвиняемые признают свою вину, согласны заплатить установленную сумму в госбюджет Латвии и согласны на условные сроки. Получено подтверждение тому, что процесс перевода денег в госбюджет начался.

Как сообщает LETA, на скамье подсудимых по делу Daimler оказались Леонардс Тенис, занимавший должность советника экс-мэра Риги Гундара Боярса и заместителя председателя Совета SIA Rīgas satiksme; другой советник Боярса; предприниматель Армандс Зейхманис и его супруга; директор зарегистрированного в Швеции предприятия Раймондс Крастиньш, а также Агрис Корошевскис и предприниматель Сергей Замберс.

Дело было возбуждено в 2010 году в связи со взяточничеством при организации закупок производимых Daimler автобусов Mercedes Benz для нужд Рижского самоуправления. Расследовавшее дело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило достаточные подтверждения того, что на протяжении ряда лет представители четырех иностранных компаний давали в своих интересах взятки, в целом на сумму 5,26 млн. евро (3,68 млн. латов).

В 2013 году Прокуратура закончила досудебное расследование о получении взяток в крупных размерах у венгерского производителя автобусов Ikarus special Coach factory Ltd., венгерского производителя троллейбусов Ganz Transelektro Traction Electric, польского производителя автобусов Neoplan Polska Sp.z o.o. и вымогательстве взятки у входящего в группу Daimler AG" предприятия EvoBus GmbH.

Одному из фигурантов дела предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в крупном размере, подстрекательстве дать взятку, посредничестве во взяточничестве, присвоении взятки, а также легализации преступно нажитых средств в крупных размерах.

Еще один фигурант обвиняется в поддержке взяточничества в крупных размерах, вымогательства взятки и легализации преступно нажитых средств в крупных размерах.

Остальные четверо обвиняются в поддержке легализации преступно нажитых средств в крупных размерах.

В суд дело было передано в 2013 году.

Дело Daimler — одно из самых объемных, когда-либо расследовавшихся KNAB. В ходе расследования 13 государствам было направлено 25 просьб о правовой помощи. Также уголовные дела были заведены в нескольких странах.