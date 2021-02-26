Дело о забитом до смерти мужчине направлено в прокуратуру
Foto: Policija

Следователи Валмиерского участка полиции передали в Валмиерскую районную прокуратуру материалы дела об убийстве, которое произошло летом прошлого года. Подозреваемыми по этому делу признаны мужчины 1981 и 1983 г.р.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, в июне 2020 года в Валмиерский участок полиции поступило заявление о пропаже 30-летнего мужчины.

Изучив обстоятельства исчезновения местного жителя, следователи пришли к заключению, что против него могло быть совершено преступление. В ходе поисков вскоре было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Было установлено, что мужчину убили во время распития алкоголя. По подозрению в убийстве задержали местных жителей 1981 и 1983 г.р.

В том случае, если на суде будет доказана вина обвиняемых, им может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€