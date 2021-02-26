Дело о забитом до смерти мужчине направлено в прокуратуру

Следователи Валмиерского участка полиции передали в Валмиерскую районную прокуратуру материалы дела об убийстве, которое произошло летом прошлого года. Подозреваемыми по этому делу признаны мужчины 1981 и 1983 г.р.

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Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, в июне 2020 года в Валмиерский участок полиции поступило заявление о пропаже 30-летнего мужчины.

Изучив обстоятельства исчезновения местного жителя, следователи пришли к заключению, что против него могло быть совершено преступление. В ходе поисков вскоре было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Было установлено, что мужчину убили во время распития алкоголя. По подозрению в убийстве задержали местных жителей 1981 и 1983 г.р.

В том случае, если на суде будет доказана вина обвиняемых, им может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.