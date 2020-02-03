Дело о заморенных голодом собаках: мучители отделались принудительными работами

В понедельник суд рассмотрел дело Артура Дзерве и Милены Рубиновой-Дзерве, признанных в жестоком обращении с животными. Напомним, суд Рижского района приговорил семейную пару к принудительным работам, сегодня этот приговор было решено оставить в силе, кроме того, осужденную многодетную мать освободили от уплаты судебных издержек.

К зданию суда сегодня утром пришли защитники животных, а также новая владелица выжившей Дессильды, которая смогла восстановить измученную собаку и вернуть ее к жизни.

"Подсудимые лишь отделались стандартными фразами о признании вины. И все. Им оставили в силе приговор, согласно которому Дзерве приговорили к 240 часам принудительных работ, а его подельницу — к 120 часам. Жизнь животных ничего не стоит. В деле даже нигде не упоминалось, что из-за этих людей погибли еще и две кошки. Подобные приговоры лишь развязывают руки живодерам", — рассказала порталу Delfi защитница животных Александра Филиппова.

Первый суд состоялся 30 сентября 2019 года. Несмотря на то, что за жестокое обращение с животными можно получить три года тюремного заключения, суд решил, что принудительных работ для супругов достаточно.

"После двух ничтожных недель исправительных работ эти люди смогут опять приобрести собаку и вести себя не менее безответственно", — возмущается общество ветеринаров.

Латвийские приюты — Mežavairogi, Ogres ķepa, приюты Даугавпилса, Резекне, Алои и Валки, а также общество Dzīvnieku atbalsts отправили в прокуратуру открытое письмо, в котором выразили недовольство, что в суд не были приглашены свидетели — ветеринары, работники приюта и полицейские, которые первыми обнаружили животных.

19 февраля в Ропажском крае в приют для животных Mežavairogi были доставлены два заморенных голодом стаффордширских терьера. Собаки на протяжении многих недель находились в квартире одни, без еды и воды.

Стаффордов доставили в приют в критическом состоянии. Один из них, кобель, не мог вставать, его привезли лежащим. Собака весила всего 15 кг, а температура тела была всего 31 градус. С такими параметрами выжить очень сложно. 21 февраля в 0.02 пес умер.

Оба стаффорда зарегистрированы, им по 7 лет. Кобеля звали Марко, суку — Дессильда. Судя по комментариям в социальной сети, хозяева собак — молодая пара — периодически наведывались в квартиру. В Facebook появились скриншоты переписки, в которой якобы соседка просит хозяйку сдать животных в приют, на что девушка отвечает, что у нее нет денег. Эта услуга действительно платная — сдать ставшего ненужным четвероного любимца в приют стоит 130 евро.

"Но нужно понимать, что это последняя инстанция. Я не понимаю, почему хозяева не могли разместить объявление в интернете и просто отдать этих собак. Это чистопородные стаффорды, девочка нестерилизованная, а значит, может иметь потомство, да у них бы тут же забрали этих собак!" — заявила Данута Приеде.

Журналистам программы "Bez Tabu" удалось поговорить с хозяйкой собак. По словам Милены, они с мужем не отрицают своей вины: "Я не снимаю с себя ответственность и знаю, что виновата. Я готова заплатить штраф или отработать, но сидеть — нет. А муж сказал, что готов даже отсидеть".

Стаффордских терьеров семья взяла себе год назад. "Мне позвонил хороший знакомый и сказал, что его знакомая уезжает за границу и отдает собак. У нее не было денег, чтобы отдать их в приют, отдать их тоже было некому. Мы их взяли", — рассказывает Милена, добавляя, что они с мужем давно хотели именно эту породу.

Пара заботились о собаках до тех пор, пока муж не решил бросить семью. Милена переехала из социальной квартиры в Ропажи к родственнице, оставив собак одних. С 24 ноября, то есть примерно три месяца, собаки находились в квартире одни. Иногда женщина приезжала посмотреть, как они там. В декабре она приезжала два-три в неделю, а потом все реже.

По ее словам, собаками должен был заниматься бывший муж:"Я давала ему деньги, чтобы он ездил и заботился о них". Впрочем, так как мужчина безработный, то не исключено, что деньги он тратил на другие цели.