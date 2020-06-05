Дело о зарплатах "в конверте" и неуплате налогов: бюджет недополучил 218 000 евро

Прокуратура по расследованию экономических и финансовых преступлений передала в суд Латгальского предместья Риги материалы уголовного дела, в рамках которого к уголовной ответственности хотят призвать двух лиц за выплату зарплат "в конвертах", а также за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. В общей сложности Латвии был нанесен ущерб в размере 218 440 евро.

Согласно обвинительному заключению, ответственный сотрудник предприятия при содействии коллеги в период с января 2016 по июль 2017 года уклонялся от уплаты в бюджет обязательных взносов социального страхования и НДС в размере 218 440 евро. Кроме того, в период с апреля 2016 по июль 2017 года работникам фирмы выплачивалась зарплата "в конвертах". Следствие установило, что в один из месяцев таким образом

работникам выплатили 6 476 евро.

Прокуратура поблагодарила журналистов программы Aizliegtais paņēmiens за помощь в расследовании этого дела.