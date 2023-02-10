Дело об отмывании 2,1 млрд евро ABLV Bank: прокурор получил отвод — ранее он был коллегой подсудимого по KNAB

Суд по экономическим делам решил в пятницу заявить отвод прокурору Риманту Кузме, который выступает со стороны обвинения по делу о возможном отмывании ABLV Bank 2,1 млрд евро.

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Адвокат подсудимого Каспара Дрейманиса — Даце Озолиня — попросила об отводе прокурора Кузме, поскольку ранее он вместе с ее клиентом были коллегами по работе в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также поддерживали дружеские отношения.

Озолиня сообщила, что Дрейманис и Кузма долгое время работали в одном кабинете, а Дрейманис даже некоторое время был начальником Кузмы.

Адвокат сообщила, что ее клиент знает Кузму с 2004 года — с момента, когда тот пришел на работу в Антикоррупционное ведомство. С тех пор они поддерживали не только рабочие отношения, но и дружеские.

Каспар Дрейманис устроился на работу в KNAB вскоре после создания этого ведомства, где работал в разных должностях вплоть до 2010 года. В свою очередь, Кузма с 2005 года работал в Бюро следователем вплоть до 2013 года. В 2014 году Кузма стал прокурором.

Кузма рассказал, что между ними с Дрейманисом действительно сложились дружеские отношения, однако в последний раз он его видел в 2017 году, еще до того, как был возбужден уголовный процесс.

Прокурор отметил, что он может отделить дружбу от своих рабочих обязанностей. Однако суд решил заявить Кузме отвод, мотивируя это тем, что прокурору будет трудно с этим справиться. В итоге, Римантс Кузма покинул зад заседаний.

Напомним, что гособвинение по этому резонансному делу поддерживают прокуроры Инга Савченко, Янис Бауманис, Вита Озолиня и Кузма. Примечательно, что в KNAB до 2015 года работал и прокурор Бауманис.