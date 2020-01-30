Дело об отмывании 50 млн евро: Предприниматель Овсянников арестован

Суд Видземского предместья города Риги арестовал бывшего частного банкира ABLV, предпринимателя Андриса Овсянникова, сообщает LETA. Он является одним из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро.

Прокурор Дайнис Штейнбергс после заседания суда сообщил, что Овсянникова подозревают в отмывании денег и подделке документов. Адвокат Овсянникова Иева Тиммермане сказала, что с ее стороны не будет никаких комментариев.

Сам предприниматель ни до, ни после заседания не давал комментариев и прятал лицо от журналистов.

Ранее LTV сообщало, что Овсянников в прошлом был частным банкиром ABLV Bank.

По данным агентства LETA, Овсянников является членом правления предприятия Manat. Сейчас 100% долей капитала фирмы принадлежит гражданке Беларуси Дарье Терекхине, а раньше держателем долей капитала была фирма Manat Holdings, зарегистрированная на Сейшельских островах. Это широко известный офшор.

Как уже сообщалось, вчера суд арестовал юриста Андриса Путниньша. По данным TV3 ziņas, он долгое время предоставлял консультации предпринимателям из Беларуси. Всего в деле ABLV шесть лиц, имеющих право на защиту и четыре задержанных, двое из которых арестованы. Все эти лица находятся в Латвии.

Как уже сообщалось, 28 января в здании банка ABLV прошли обыски. Прокуратура сообщила, что в тот день в общей сложности прошло 20 обысков, в том числе в Беларуси. В период с 2015 по 2018 год в латвийский банк были переведены по меньшей мере 50 млн евро по фиктивным сделкам. Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.