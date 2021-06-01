Дело об убийстве Бункуса: установлен мотив, возможно, есть задержанные

Полиция установила возможный мотив убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. В интервью программе Aktuālā intervija 1:1 на ЛТВ начальник Госполиции Армандс Рукс сообщил, что в отношении отдельных лиц определены их процессуальные статусы.

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Рукс пояснил, что в ходе расследования, проведенного при тесном взаимодействии с Европолом и полицией других стран, были получены новые факты и доказательства,

Отвечая на вопрос, есть ли в этом деле подозреваемые и против кого начат уголовный процесс, Рукс сообщил, что определены процессуальные статусы отдельно взятых лиц.

На просьбу уточнить, есть ли по делу задержанные, Рукс ответил коротко: "Тоже, может быть".

Шеф Госполиции также заявил, что мотив убийства ясен, и он связан с профессиональной деятельностью Мартиньша Бункуса.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места событий был обнаружен сожженный автомобиль с поддельными номерами, который был связан с убийством.