Дело об убийстве на остановке: виновный приговорен к 20 годам заключения
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Курземский районный суд вынес приговор 54-летнему Игорю Шевчуку, обвиняемому в том, что летом 2021 года он ударил ножом женщину и через несколько дней убил мужчину на автобусной остановке в центре Лиепаи.

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Как отмечает "Курземес вардс", в общей сложности Шевчуку придется провести в тюрьме 20 лет.

Согласно материалам уголовного дела, поздним вечером 7 июня 2021 года
в квартире по ул. Тома 7 Шевчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта один раз ударил ножом женщину в живот.

Спустя всего четыре дня он совершил еще одно преступление: на ул. Лиела 11, рядом с автобусной остановкой возле гостиницы "Лива", Шевчук, будучи пьяным, вступил в конфликт с мужчиной в инвалидной коляске. В разборки вмешался прохожий, которому Игорь также угрожал ножом.

К Шевчуку подошел еще один мужчина — 39-летний Роман — но тот нанес ему удар ножом в область груди. От полученного ранения Роман скончался, а нападавшего задержали прохожие.

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