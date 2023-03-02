Дело об убийстве в центре Лиепаи: вступил в силу приговор о пожизненном заключении

В силу вступил приговор Курземского окружного суда, согласно которому житель Лиепаи Игорь Ш. получил пожизненный срок за убийство одного человека и нанесение тяжких телесных повреждений другому.

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В мае прошлого года Курземский районный суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы, однако прокуратура подала протест, и суд второй инстанции приговорил убийцу к пожизненному заключению. После этого осужденный и адвокат пожали кассационную жалобу в Верховный суд, где она была отклонена.

В июне 2021 года 53-летний Игорь Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Тома, нанес ножевое ранение в живот 67-летней женщине. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор, однако через несколько дней он снова был на свободе.

Поздним вечером 11 июня, на ул. Лиела вооруженный ножом Игорь приставил к горлу инвалида в коляске нож. В конфликт вмешался прохожий, которому Игорь нанес удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения пострадавший скончался, нападавшего задержали.

В полиции пояснили, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за преступления, направленные против здоровья и жизни граждан. Из мест лишения свободы он вышел лишь в 2020 году.