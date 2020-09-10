Дело об убийстве в новогоднюю ночь: задержанный отрицает вину

В прокуратуру Добеле переданы материалы уголовного дела об убийстве, которое было совершено в новогоднюю ночь в волости Берзес.

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По сообщению пресс-центра Генпрокуратуры, преступление было совершено в период с 22.00 31 декабря 2019 года по 00.13 1 января 2020 года. Как отметили эксперты, смерть мужчины 1945 г.р. наступила в результате многочисленных рубленых ран.

В рамках расследования полиция задержала подозреваемого 1968 г.р. По предположению следствия, во время распития алкоголя между мужчинами, которые были знакомы, вспыхнул конфликт, закончившийся убийством.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый отрицает свою вину в содеянном.