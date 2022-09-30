Дело об убийстве вагоновожатого: в силу вступил 17-летний тюремный срок убийце

27 сентября Департамент по уголовным делам Верховного суда, обсудив кассационные жалобы обвиняемого и его защитницы, отказал в ведении кассационного судебного разбирательства о нападении на водителя трамвай 1 апреля прошлого года, в результате которого водитель умер.

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Как сообщает "Курземес вардс", Верховный суд признал, что включенные в кассационную жалобу аргументы о квалификации преступного действия и установленном наказании обоснованы отличающимся мнением об оценке полученных доказательств и интерпретации норм прав, и фактически выражает неудовлетворенность выводом апелляционного суда, и направлены на то, чтобы добиться отмены решения апелляционного суда не юридически, а по фактическим причинам.

В связи с решением ВС, в силу вступает решение Курземского окружного суда, в котором обвиняемый признан виновным в намеренном убийстве.

Обвиняемый был приговорен к 17 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. Обвиняемого обязали выплатить 10 000 евро в пользу пострадавшей стороны.

Суд признал, что полученные по делу доказательства, которые были оценены в целом и в общей взаимосвязи, виновность обвиняемого в совершенном уголовных действии доказана вне разумных сомнений.

Как сообщает "Курземес вардс", 62-летний бывший участковый инспектор полиции Абасов 1 апреля 2021 года на трамвайной остановке, находясь в трамвайном вагоне в состоянии алкогольного опьяненя, в гневе от того, что на остановке не открылись двери, возле которых он стоял, начал конфликт с водителем трамвая.

Он подошел к дверям кабины вагоновожатого и, когда водитель трамвая их открыл Абасов кулаком ударил его в плечо, а затем вытащил из кармана куртки взятый с собой нож и ударил им в шею водителя трамвая, где находится сонная артерия, а также в грудную клетку.

После этого Абасов вышел из трамвая, протер окровавленный нож и ушел, не оказав помощи пострадавшему. От полученных ранений вагоновожатый вскоре скончался.

Абасов в суде неоднократно просил прощения, утверждая, что очень сожалеет о содеянном, однако вину в убийстве не признал. Он считал, что виновен в нанесении тяжких телесных повреждений, в результате чего наступила смерть пострадавшего. Он также утверждал, что не хотел убивать водителя трамвая, а только припугнуть.