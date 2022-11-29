Дело об убитой в Царникаве и спрятанной в лесу девушке направлено в прокуратуру

В минувший понедельник сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передали в прокуратуру материалы дела об убийстве 19-летней девушки в лесном массиве Царникавы.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), 27 июня поступило заявление о том, что пропала девушка. В последний раз свидетели видели ее в лесу вместе с приятелем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день в лесном массиве Царникавы нашли тело пропавшей без вести со следами насильственной смерти.

Одновременно с этим поступила информация, что тот самый 18-летний друг убитой замечен в Риге: он находился на крыше многоэтажного дома и, возможно, пытался совершить самоубийство. К счастью, полицейским и спасателям удалось предотвратить суицид, и задержанного доставили в изолятор. Скорей всего, убийство было совершено по личным мотивам.