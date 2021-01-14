Дело об убитом и закопанном вместе с машиной бизнесмене ушло в прокуратуру

Госполиция направила в прокуратуру материалы уголовного дела об убийстве под Айзпут предпринимателя, чье тело вместе с машиной нашли спустя 17 лет после убийства.

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Как уже сообщалось ранее, в апреле 2017 года, в Айзпуте во время выполнения строительных работ в земле обнаружили автомобиль Audi с останками человека. Как выяснилось, это было тело местного бизнесмена Айгара Зикманиса, пропавшего без вести в 2000 году.

21 сентября 2000 года предприниматель Айгарс Зикманис (1968 г.р.) выехал на своем синем автомобиле Audi Coupe с улицы Зиеду в Айзпуте и больше не вернулся домой.

Мужчина, скорее всего, был застрелен, после чего его в собственном автомобиле Audi Coupe закопали под сараем друга. Вскоре после исчезновения бизнесмена сарай сгорел. Тогда никто не увидел взаимосвязи с возгоранием сарая и исчезновением предпринимателя. По всей видимости, постройку сожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Автомобиль с телом Айгара Зикманиса не был вкопан в землю полностью, примерно до номерного знака. Когда машину нашли, в салоне увидели кости, сгнившие кожаную куртку и джинсы, тогда как кожаная обувь, наоборот, даже спустя 17 лет выглядела как новая.

Полиция обнаружила в черепе убитого мужчины следы от выстрела, а позже нашла и гильзу от пули. В ходе расследования полиция вышла на след возможного подозреваемого — местного жителя и бывшего делового партнера убитого. Известно, что в 2000 году он уехал за границу на заработки.

Следствие пришло к выводу, что между мужчинами вспыхнул конфликт, связанный с бизнесом, а убийство было совершено в корыстных целях. Свою вину в содеянном подозреваемый признал.