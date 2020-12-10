Дело об "утечке" из базы данных МВД: прокуратуру просят начать уголовное преследование прокурора Эгле и адвоката Цируле
Foto: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Генеральную прокуратуру материалы дела, в рамках которого просит начать уголовное преследование прокурора Елгавской прокуратуры за разглашение служебной информации закрытого рода, а присяжного адвоката — за подстрекательство к разглашению.

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Хотя KNAB не озвучил имен подозреваемых, порталу Delfi стало известно, что речь идет о прокуроре Елгавской прокуратуры Зинаиде Эгле и присяжному адвокату Иеве Цируле. Согласно материалам дела, Цируле, возможно, подговорила Эгле получить и передать ей данные из базы данных МВД, касающиеся одного из обвиняемых. Согласно информации KNAB, Эгле выполнила незаконную просьбу.

Ранее агентство LETA сообщало, что задержанная KNAB елгавский прокурор Эгле держала занималась делом о смерти при родах матери, состоявшей в Первой евангелической общине Иисуса. В деле обвиняемыми являются муж и отец погибшей, а также жена духовного лидера общины.

Ее мужем является прокурор прокуратуры Земгальского окружного суда Айварс Эгле, также связанный с резонансными делами. Например, в 2018 году он оштрафовал на 2500 евро бывшего руководителя Елгавского центра детского ухода Майю Нейланде за невыполнение обязанностей должностного лица. О нарушениях в этом детском доме сообщало Латвийское радио в рамках расследования "Дети системы".

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