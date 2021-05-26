Дело Созинова: Служба госбезопасности обыскала 18 объектов
Foto: LETA

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) в рамках расследования дела, начатого в отношении начальника Бюро уголовной полиции Земгальского региона Андрея Созинова, провела в минувший вторник следственные действия на 18 объектах.

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В СГБ сообщили, что проведены процессуальные действия на 18 объектах, связанных с несколькими лицами. Сотрудники СГБ изъяли большое количество носителей информации и документов, и в настоящее время проводится анализ полученных материалов.

В интересах следствия более подробные комментарии о ходе расследования пока не предоставляются. Пока также не сообщается, на основании подозрений по какой статье задержан Андрей Созинов и второй сотрудник Госполиции.

По данным порталов pietiek.com и kompromat.lv, второй подозреваемый в этом деле — начальник участка полиции "Тейка" Игорь Томашев, который был заместителем Созинова, когда тот возглавлял Управление уголовное полиции Рижского региона. В то время Томашев руководил 3-м бюро, которое занималось расследованием преступлений экономического характера. Третий задержанный по этому делу — глава службы безопасности LPB Bank.

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LETA

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