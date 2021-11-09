День рождения и вечеринка на квартире. На выходных полиции пришлось разгонять молодежь

В конце прошлой недели сотрудникам Государственной полиции пришлось несколько раз разгонять молодежь, не соблюдающую запрет на сборы, сообщили в Госполиции.

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В субботу вечером, 6 ноября поступила информация том, что в Лиепае, в микрорайоне Каросты в квартире собралась молодежь. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка насчитали 10 молодых людей, из которых семеро были несовершеннолетними. Выяснилось, что вечеринку организовал молодой человек, который специально для этого арендовал квартиру на один вечер. Молодежь была пьяна, все участники вечерники были доставлены в участок, после чего переданы родителям.

Организатор мероприятия получил штраф 1000 евро. В отношении остальных начаты административные процессы и будет решаться вопрос о размере наказания. В свою очередь, в отношении несовершеннолетних также начат процесс об употреблении алкогольных напитков.

В ночь на воскресенье, 7 ноября в дежурную часть поступила информация о том, что на территории гостевого дома в Огрском крае шумят и пускают салют. Прибыв на место, стражи порядка констатировали, что на празднике находится 21 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В отношении всех составлены административные протоколы за несоблюдение комендантского часа и запрет на сборы. Каждый участник вечеринки получил штраф 500 евро. Также оценивается ответственность владельца гостевого дома.

Также в ночь на воскресенье аналогичный сигнал поступил из Кулдигского края, где в доме собрались семь человек, из которых двое несовершеннолетние. Молодежь собралась, чтобы отметить день рождения. Вечеринку организовала сама именинница, за что получила штраф 500 евро. Другие участники получили штрафы от 100 до 500 евро. Также была изъяты марихуана, двое из молодых людей были доставлены в участок полиции по подозрению в хранении наркотических веществ, начат уголовный процесс.