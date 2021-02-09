Депутат Сейма Кайминьш официально стал обвиняемым
Foto: Saeimas administrācija

В минувший понедельник Генеральная прокуратура предъявила обвинение депутату Сейма Артусу Кайминьшу, подтвердила агентству LЕТА пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

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В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование. В ближайшее время дело планируется передать в суд.

4 февраля Сейм согласился выдать Кайминьша, обвиняемого в нарушении правил бухгалтерского учета, для уголовного преследования. Подобное нарушение карается лишением свободы на срок до одного года, принудительными работами или штрафом.

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LETA

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