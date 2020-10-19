Депутату Сейма предъявлено обвинение в мошенничестве с компенсациями

Генеральная прокуратура предъявила депутату Сейма Алдису Адамовичу (на фото ) обвинение в мошенничестве с компенсациями за использование транспорта и аренду жилья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало привлечь депутата к уголовной ответственности по трем статьям Уголовного закона, а именно, мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука сообщила, что прокурор Андо Скалбе после оценки материалов дела предъявил Адамовичу обвинение в мошенничестве и служебном подлоге.

Согласно обвинению, депутату инкриминируется незаконное получение компенсации транспортных расходов в размере 83 евро, а также компенсации за аренду жилья за семь месяцев на сумму 3150 евро.

Расследование по делу продолжается.

Как сообщалось, Сейм 8 октября принял решение выдать Адамовича для уголовного преследования.