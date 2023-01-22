Депутаты Огрской думы оштрафованы за то, что не взяли с фирмы арендную плату

В конце прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало 18 депутатов Огрской краевой думы за их решение не взимать с коммерческого предприятия арендную плату за пользование залом дома культуры.

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По информации KNAB, наказанными являются Райвис Узулс (LA/VP), Индулис Трапиньш ("Справедливость"), Атварс Лакстигала (NA/LZS/LZP), Андрис Крауя (NA/LZS/LZP), Валентин Шпелис ("Справедливость"), Дзиркстите Жиндига (NA /LZS/LZP), Даце Малиня (LA/VP), Дайнис Шировс (NA/LZS/LZP), Гинтс Сивиньш (NA/LZS/LZP), Даце Клявиня ("Новое Единство"), Янис Иклавс (NA/LZS/LZP), Даце Вейлиня (NA/LZS/LZP), Янис Лусис (PAR), Эдгарс Грибустс (PAR), Янис Силиньш (NA/LZS/LZP), Янис Кайякс (NA/LZS/LZP) и председатель думы Эгилс Хелманис (NA/LZS/LZP).

Также был оштрафован Линардс Либертс ("Новое Единство"), который больше не является депутатом Огрской думы. Сумма штрафа составила от 75 до 100 евро для каждого депутата. Всего в Огрской краевой думе состоит 23 депутата.

В KNAB установили, что 1 апреля 2022 года на внеочередном заседании Огрской думы госчиновники приняли решение не взимать с коммерческого предприятия арендную плату за пользование принадлежащим самоуправлению недвижимым имуществом – Большим залом дома культуры в Лиелварде, а также за находящиеся там техническое оборудование для проведения двух массовых мероприятий 2 апреля.

Чиновники не вправе передавать государственное имущество в безвозмездное пользование коммерческому обществу для коммерческой деятельности. В данном случае объект аренды должен был быть арендован согласно прейскуранту, отметили в KNAB.