Державших в квартире пантеру людей оштрафовали на 50 000 евро

За содержание черного леопарда (пантеры) в квартире жилого дома и за ампутацию ему когтей одного обвиняемого приговорили к штрафу в размере 80 минимальных зарплат (34 400 евро), второго к 420 часам исправительных работ, третьего — к штрафу в размере 47 минимальных зарплат, то есть 20 210 евро. Рижский Пардаугавский суд утвердил договор по уголовному делу о жестом обращении с животным и нарушении правил содержания дикого животного.

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Данные о том, что в одной из квартир в массиве Skanstes virsotnes содержится черный леопард, поступили в распоряжение полиции от свидетелей. 7 января 2020 года полиция привлекла специалистов и с их помощью изъяла животное, доставив в Рижский зоопарк.

По данным полиции, в квартире леопард содержался в специально оборудованной комнате, а человек, который отвечал за дикое животное, не располагал сертификатом Вашингтонской конвенции о международной торговле исчезающими видами животных и растений или разрешением, подтверждающим легальное происхождение животного.

Как выяснилось, двое из обвиняемых договорились о покупке леопарда за 15 000 евро. Выяснив, что леопарду можно ампутировать когти, они нашли человека, который согласился это сделать — это третий обвиняемый в уголовном процессе. Он не был практикующим ветеринарным врачом, кроме того, проводил запрещенную в Латвии процедуру.

Как пояснил глава правления Рижского зоопарка Ингмарс Лидака, самцу черной пантеры 15 — 16 месяцев, он кастрирован и содержался в клетке, по этой причине у животного избыточный вес. Также у черного леопарда на лапах ампутированы первые фаланги — кончики пальцев. Подобные операции запрещены на территории Латвии и могут быть расценены как жестокое обращение с животным.

Закон о защите животных запрещает приобретать и держать у себя хищных диких животных.