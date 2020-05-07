Девочка перелезла через заградительную ленту и похвасталась в соцсети, ее ждет штраф

В Лиепае девочка подросткового возраста проникла на огороженную лентой детскую площадкой и выложила видео нарушения в популярной у подростков социальной сети. Видео было снабжено надписью "нарушаю закон" и смеющимся смайликом. Полиция начала административный процесс.

Детская площадка в Юрмальском парке Лиепаи, как и все остальные площадки, сейчас закрыта и огорожена лентой. Но это не остановило желание подростка попасть туда, чтобы станцевать на игрушечном корабле и использовать другие аттракционы.

Как отмечает полиция, на площадке находилось как минимум два человека, потому что кто-то снимал это все на телефон. В комментариях к видео другие подростки писали, что тоже так делали, некоторые сообщили, что за это их поймали.

Полиция начала административный процесс. В соответствии с Административным кодексом самовольное пересечение, перемещение или порча заградительных лент наказывается штрафом до 280 евро.

У лиепайской полиции начат еще административный процесс за подобное нарушение — 14-летний мальчик испортил ленту в парке Райня. Госполиция призывает родителей поговорить с детьми и убедить, что так делать не нужно.