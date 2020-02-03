Девушек из Латвии заманили в Британию и заставили заниматься проституцией

В Великобритании вынесен приговор 53-летнему Эндри Ньютону, который в 2010 году заманил 18-летнюю девушку из Латвии обещаниями хорошей работы, а затем силой заставил ее заниматься проституцией в Лестере (графство Лестершир).

После того, как в 2016 году девушке удалось вырваться от насильника и обратиться в полицию, детективы установили, что Ньютон таким же образом сексуально эксплуатировал и другую девушку из Латвии. В то время ей также было около 18 лет, Ньютон сначала сексуально использовал ее сам, а затем принудил заниматься проституцией.

Следствие установило, что британец в 2010 году разместил объявление о работе, на которое откликнулась 18-летняя гражданка Латвии. Спустя месяц после переписки девушка отправилась в Великобританию. Ньютон встретил ее в аэропорту Ист-Мидлендс, отвез в квартиру, где заставил раздеться и сфотографироваться. Затем он запер ее в доме и приводил туда мужчин, которым девушке приходилось оказывать услуги интимного характера.

Как следует из материалов дела, девушка находилась в зависимости от Ньютона, боялась его и получала слишком мало денег. Она наша в себе силы обратиться в полицию лишь спустя шесть лет.

По данным газеты Leicestershire Live, суд Лестершира приговорил Эндрю Ньютона к пяти годам и 6 месяцам лишения свободы.