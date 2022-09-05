До утра не удалось найти ни одного человека с потерпевшего аварию в Балтийском море самолета

До утра понедельника спасателям не удалось найти ни одного человека с самолета, потерпевшего аварию в Балтийском море недалеко от Вентспилса в воскресенье вечером, рассказал начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил (НВС) Петерис Суббота в интервью программе "900 секунд" на TV3.

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Поисковые работы продолжались всю ночь, но в море были обнаружены только один обломок самолета и зона с повышенным засорением, которое может быть вызвано аварией.

Суббота сообщил, что, по имеющейся у спасателей информации, в самолете находились четыре человека, но связь с самолетом была потеряна задолго до аварии.

Метеорологические условия в настоящее время достаточно благоприятны для проведения поисковых работ. В ближайшее время над местом крушения поднимется вертолет Государственной погранслужбы, после чего будет приниматься решение, как проводить дальнейшие поисковые работы, рассказал Суббота, добавив, что надеется на дневной свет, который поможет в поисках.

Как сообщалось, в воскресенье вечером в море недалеко от Вентспилса потерпел крушение самолет, подтвердили в Агентстве гражданской авиации (АГА).

По информации сайта Flightradar, крушение потерпел частный пассажирский самолет, зарегистрированный в Австрии.

Как сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на испанские источники, которым известна ситуация в связи с инцидентом, самолет принадлежал немецкой семье.

По данным газеты Dario de Sevilla, на борту находился владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн, а также его семья: жена и двое детей.

Самолет зарегистрирован в Австрии на немецкую компанию, сообщило австрийское информационное агентство APA.

Представитель Шведского морского спасательного агентства Юхан Алин сообщил, что береговая охрана заметила масляные пятна и мелкий мусор в воде. По его словам, мало надежды на то, что людей, которые летели в самолете, найдут живыми, сообщает шведская телекомпания STV.

Самолет вылетел из Хереса на юге Испании, и связь с наземными службами была потеряна вскоре после того, как самолет покинул воздушное пространство Пиренейского полуострова, сообщает "Bild".

Информационное агентство "Reuters" сообщило, что частный самолет "Cessna 551" поднялся в воздух на юге Испании в 15:56 по латвийскому времени, по пути дважды изменил направление — в Париже и Кельне — и затем пересек Балтийское море, миновав шведский остров Готланд. В 20:37 радары зафиксировали, что самолет резко теряет высоту и скорость, после чего самолет исчез с радаров.

Со ссылкой на шведских официальных лиц сообщалось, что Германия и Дания подняли в воздух военные самолеты для проверки самолета, но не смогли установить с ним контакт. Летчикам-истребителям не удалось разглядеть ни одного человека в кабине самолета. Тем временем немецкая газета Bild сообщила, что в самолете находились четыре человека: пилот, мужчина, женщина и их дочь.

Bild также сообщает, что, по предварительным данным, пилот мог потерять сознание. Самолет передал информацию о проблемах с давлением в салоне после взлета на юге Испании.

Факт крушения самолета также подтвердили ВВС Германии в твиттере в воскресенье вечером.

Пассажиры могли потерять сознание из-за проблем с давлением, сообщил шведскому информационному агентству "TT" авиационный эксперт Ганс Шель. Он добавил, что это может произойти быстро, особенно на высотах, где летают небольшие самолеты.

Министр обороны Артис Пабрикс сообщил, что связался с министром внутренних дел Кристапом Эклонсом по поводу инцидента. В этой ситуации НВС в качестве вспомогательного учреждения занялись спасательными работами и направили к месту крушения спасательное судно КА-14 Astra. На место также отправились спасатели из Швеции и Литвы. Пока точно неизвестно, в территориальные воды какой страны упал самолет.

Между тем представитель АГА Айвис Винцевс сообщил, что спасательная операция в настоящее время идет полным ходом: на месте находятся спасатели, которые ведут поиск. Поскольку примерно известно, в каком месте разбился самолет, была привлечена помощь других стран.

На данный момент известно, что перед крушением самолет не отвечал авиадиспетчерам. Винцевс указал, что пока рано судить о возможных причинах аварии. Расследование, вероятно, будет находиться в юрисдикции Латвии, и в таком случае обстоятельства аварии станет выяснять Бюро по расследованию транспортных происшествий и несчастных случаев. Решение о том, кто будет проводить расследование, будет принято в ближайшее время.