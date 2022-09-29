Добеле: в нежилом доме обнаружен труп мужчины, среди подозреваемых в убийстве есть подростки

20 сентября этого года в нежилом доме в Добеле сотрудники Госполиции обнаружили тело мертвого мужчины 1967 года рождения с несколькими ножевыми ранениями. В связи со случившимся сотрудники Добельского участка начали уголовный процесс по факту убийства, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Досудебное расследование в рамках упомянутого уголовного процесса продолжают сотрудники Отдела особо тяжких и серийных преступлений Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Гополиции, которые 22 сентября в соответствии с 264-й статьей Уголовного закона задержали четырех человек — молодого мужчину 1994 года рождения, подростка 2007 года рождения и двух подростков 2005 года рождения.

На данный момент уголовный процесс квалифицируется по 10-й части 117-й статьи Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах, если оно было совершено группой лиц. За такое преступление наказывают пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Земгальский районный суд применил ко всем четырем задержанным меру пресечения — заключение под стражу. Мужчина 1994 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений.

Также все трое арестованных подростков несколько раз попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления, кроме того, один из них был уличен в нанесении тяжких телесных повреждений.

В Госполиции отметили, что день рождения убитого мужчины был 29 сентября, в этом году ему бы исполнилось 55 лет.

Стражи порядка также напомнили, что что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.