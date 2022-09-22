Дочь с особой жестокостью убила мать: ей грозит пожизненный срок

Прокуратура передала в Земгальский районный суд материалы уголовного дела, в рамках которого дочери предъявлены обвинения в убийстве матери с особой жестокостью.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Согласно обвинительному заключению, женщина, руководствуясь личными мотивами и находясь в агрессивном состоянии, подошла к кровати, на которой спала мать и нанесла несколько ударов тупым предметом. Кроме того, нападавшая нанесла матери удары и ножом в лицо. От полученных ранений пострадавшая скончалась.
За это преступление грозит пожизненный срок или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.