Должностное лицо ГПСС будут судить за торговлю нелегальным алкоголем
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Бюро внутренней безопасности передало в прокуратуру для начала уголовного преследование дело должностного лица Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD), обвиняемого в незаконном хранении и реализации больших объемов алкоголя без акцизных марок

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Подозреваемый обвиняется по части первой статьи 2211 и по части третьей статьи 2212 Уголовного закона.

"За пять лет со времени основания Бюро внутренней безопасности передало для уголовного преследования более 220 уголовных процессов, и в них часто фигурируют возможные преступления должностных лиц, связанные с незаконным оборотом акцизных товаров. Это вредит репутации государства и наносит урон экономике", — подчеркивает глава Бюро внутренней безопасности Валтер Мурниекс.

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