Дорожные полицейские вымогали у дальнобойщика взятку

Сотрудники Бюро внутренней безопасности (IDB) задержали работников Дорожной полиции, подозреваемых в вымогательстве и получении взятки.

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Как отмечает IDB, оба сотрудника полиции, работающие в сфере дорожного надзора, подозреваются в том, что они могли потребовать и принять взятку от водителя-дальнобойщика из другой страны за то, чтобы не штрафовать его за пересечение территории Латвии без оплаты дорожной пошлины, предусмотренной законом.

К обоим полицейским применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В том числе, им запрещено исполнять служебные обязанности. Следствие по делу продолжается.