Дорожные полицейские вымогали взятку у иностранца, подозреваемые задержаны

Бюро внутренней безопасности задержало по подозрению в вымогательстве двух дорожных полицейских, сообщает Бюро внутренней безопасности.

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Иностранный гражданин на грузовом автомобиле пересекали территорию Латвию, не заплатив и не оформив пошлину. Дорожные полицейские предложили не оформлять протокол, заплатив взятку.

Водитель согласился, а позднее добровольно сообщил о произошедшем и активно сотрудничал со следствием, чтобы избежать уголовной ответственности.

При обыске у одного из полицейских были изъяты наличные деньги в размере нескольких сотен евро.

К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, им запрещено занимать должность.