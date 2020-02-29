ДТП в центре Риги: в аварии пострадал таксист, повреждены 4 машины и дорожный знак

В пятницу утром, в Риге, на перекрестке улиц Стабу и Тербатас произошла авария, в которой пострадал водитель такси Bolt. По данным Degpunktā, возможно, ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей.

"Скорей всего, я проехала на красный, начала тормозить, но водитель такси ехал на высокой скорости, а дальше все, как в тумане", — рассказала Светлана, которая в момент аварии находилась за рулем автомобиля Honda. Отвечая на вопрос, могла ли она отвлечься на мобильный телефон, она заявила, что этого не было, тем более, что в машине установлен Bluetooth, поэтому ей не нужно говорить по телефону.

Когда водитель такси увидел остановившуюся на середине перекрестка Honda, он не успел вовремя притормозить, задел ее, съехал с дороги и протаранил дорожный знак, а также припаркованные на стоянке Volvo и Lexus.

Спасатели отметили, что больше всего в результате аварии пострадал таксист: он не мог самостоятельно выйти из машины, поэтому ему пришлось помогать. Пострадавший госпитализирован. По делу ведется следствие.