ДТП в Е́кабпилсском крае: один человек погиб, пятеро пострадали

В пятницу в Ритесской волости Екабпилсского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина 1966 года рождения и несколько человек получили ранения, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло, когда автомобиль, которым управляла женщина 1956 года рождения, перевернулся при съезде с шоссе Вецумниеки-Нерета-Субате. Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.

Директор службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила в микроблоге Twitter, что в аварии пострадали пять человек, один человек погиб. По ее словам, на месте аварии работали четыре линейные бригады и бригада медиков из Даугавпилса.