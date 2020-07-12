ДТП в Калвене: разбитый вагон не подлежит восстановлению, выбит целый состав

"Плохие новости от Pasažieru vilciens: разбитый под Айзпуте вагон дизельного поезда не подлежит восстановлению. Выбит целый состав", — написал в твиттере министр сообщения Талис Линкайтис.

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Как отмечает "Курземес вардс", речь идет о пассажирском поезде, в который весной этого года в Айзпутском крае, на железнодорожном переезде неподалеку от Калвене врезался грузовик-молоковоз. После ДТП поезд осмотрели различные эксперты.

"Были приглашены даже производители поезда с Рижского вагоностроительного завода — бывшие инженеры. Они осмотрели поезд и сделали выводы, что восстановить его невозможно, поскольку он сильно деформирован", — пояснил министр.

Он также отметил, что в резерве больше нет подобного локомотива, и это означает, что теперь не хватает целого состава с тремя вагонами.

"В случае, если по каким-либо техническим причинам не идет еще какой-либо состав, то возможна отмена некоторых рейсов", — указал Линкайтс.