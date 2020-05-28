ДТП в Пурвциемсе: по вине пьяной женщины в аварии пострадала случайная прохожая

В Пурвциемсе в начале этой недели произошла авария, в результате которой пострадала случайная прохожая. Как отмечает Degpunktā, за рулем автомобиля находилась пьяная женщина, у которой к тому же не оказалось прав.

По данным полиции, на перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес столкнулись Volkswagen и Volvo. Александр, который управлял VW, рассказал, что проезжал перекресток на зеленый свет, когда слева в него врезался Volvo. Машину отбросило вправо, после чего она сбила находившуюся на тротуаре девушку. Пострадавшая получила серьезные травмы, ее доставили в больницу, где ей потребовалась операция.

В полиции сообщили, что Volvo, делая левый поворот, не пропустила Volkswagen, который ехал по ул. Дзелзавас по направлению от ул. Г. Астрас. У девушки, управлявшей Volvo, не оказалось водительских прав. Кроме того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения — в ее организме констатировали более промилле алкоголя.

Ни один из водителей, ни пассажиры в результате ДТП не пострадали. Если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация об этом ДТП, полиция просит сообщать по телефонам: 67086976 или 26653627.