Два гражданина России пытались въехать в Латвию с поддельными тестами на Covid-19

В конце минувшей недели на пропускном пункте "Терехово" констатированы две попытки граждан России въехать в Латвию с поддельными результатами теста на коронавирус, сообщила агентству LETA представитель полиции Латгальского региона Ласма Курсите.

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Около пяти часов утра в субботу граждане России предъявили пограничникам результаты анализа на коронавирус, где изначальный положительный результат был заменен на отрицательный.

Нарушители — мужчины 1972 и 1983 года рождения — задержаны. В обоих случаях начаты уголовные процессы.