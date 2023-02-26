Движение на ул. Валдемара восстановят. Жители смогут вернуться домой после устранения опасности

Рижское самоуправление получило техническое заключение сертифицированного инженера-строителя об опасных зданиях на улице Кр.Валдемара 117 и 119. Сделан вывод о возможности восстановления движения на закрытом участке улицы для всех видов транспорта, вес которых не превышает 3,5 тонны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При этом жильцы двух домов, в которых выявлены трещины, смогут вернуться в здания только после проведения необходимых строительных работ для предотвращения опасности, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Движение транспорта на участке улицы Кр.Валдемара между улицами Шарлотес и Алояс будет восстановлено 26 февраля начиная с 17.00. Движение пешеходов на данном участке улицы разрешено только по тротуару на противоположной стороне от домов №117 и 119.

Чтобы как можно скорее восстановить движение на закрытом участке улицы и предотвратить опасность, Рижское самоуправление заказало техническое обследование жилых домов №117 и 119, которое в настоящее время завершено, и получило заключение о дальнейших действиях.

Необходимые работы по полному восстановлению движения и предотвращению опасности возле дома муниципалитет теперь будет проводить за свой счет, а вот проектно-строительные работы по восстановлению эксплуатации зданий жильцам придется заказывать за свой счет.

Ограждения на тротуаре возле зданий будут до тех пор, пока муниципалитет не установит временный туннель для пешеходов, который обеспечит защиту от возможного падения кусков штукатурки и кирпича. Со стороны двора здания либо отгородят фасад, либо установят туннель.

Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет укреплен или обновлен фасад здания. После этого транспортный поток может быть полностью восстановлен, но через год, по мнению инженера-строителя, необходимо провести повторную оценку ситуации.

Для того, чтобы жильцы двух домов могли безопасно вернуться в свои квартиры, должны быть проведены ремонтные работы – устранены несколько треснувших и деформированных перекрытий, убраны осыпающиеся части фасадов, а отдельные части начавшей разрушаться кладки должны быть укреплены или замурованы.

Перед проведением работ должен быть разработан строительный проект, а после их завершения необходимо получить заключение о предотвращении опасности от Департамента городского развития Рижской думы. Департамент рассмотрит представленную проектно-сметную документацию в ускоренном порядке.

Чтобы здания на ул.Кр.Валдемара безопасно эксплуатировались в долгосрочной перспективе, работы по укреплению фундамента со стороны двора, восстановление обоих продольных фасадов, заделка трещин и усиление армирования стены, должны быть проведены в течение года.

Также необходимо устроить систему отвода дождевой воды и соорудить новый защитный бордюр со стороны двора. Металлические балки в подвале необходимо максимально очистить от коррозии и обработать соответствующим образом. Для выполнения этих работ нужно разработать и согласовать проект строительства.

Учитывая, что жителям домов №117 и 119 по-прежнему не разрешено возвращаться в свои квартиры, муниципалитет окажет им социальную поддержку в обеспечении временным жильем. До сих пор жильцам аварийных домов разрешалось только выносить предметы первой необходимости из квартир в сопровождении полиции.

Ранее сообщалось, что вечером 18 февраля в Государственную пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что на фасаде двух домов на улице Кр.Валдемара была обнаружена опасная деформация, поэтому было принято решение об эвакуации жильцов и закрытии движения на этом участке улицы.