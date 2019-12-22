Двое отбывающих пожизненное заключение ведут бизнес на воле

В Вируской тюрьме (Эстония) отбывают пожизненное заключение двое приговоренных к лишению свободы за убийство, которые занимаются бизнесом, пишет в четверг Postimees.

Отбывающий пожизненное заключение заключенный Вируской тюрьмы Рене Вайник недавно начал свою деятельность в качестве предпринимателя-физического лица (FIE) и назвал своим местом деятельности тюрьму. В той же тюрьме сидит и приговоренный к пожизненному сроку за двойное убийство Андрей Тали, который управляет отельным бизнесом в Пярну.

В конце 1990-х годов убивший ножом и топором 70-летнюю женщину Вайник зарегистрировал единоличную фирму 4 ноября этого года, указав в контактных данных фирмы указан адрес Вируской тюрьмы. Postimees не удалось узнать у сотрудника тюрьмы, каким именно предпринимательством может заниматься за решеткой пожизненно осужденный. В Коммерческом регистре сфера деятельности FIE Рене Вайника отмечена как "иная юридическая деятельность".

"Тюрьма не давала согласия и не должна его давать на регистрацию адреса в коммерческом регистре, — ответила пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус на вопрос, знает ли тюрьма о бизнес-деятельности Вайника. — Зарегистрировался в качестве предпринимателя в тюрьме — можно на этот адрес получать официальные письма. Что касается деятельности отдельных заключенных, мы остаемся в курсе ее в рамках закона".

В начале 2000-х приговоренных к пожизненному заключению за двойное убийство Андрей Тали создал отельный бизнес в Пярну. Компания Chocoloro Hostel открылась в 2017 году, ее единственным владельцем является Тали. Согласно сайту, бизнес по-прежнему активен, хотя фирма не представила экономические годовые отчеты и не выплатила налоги. Также у фирмы несколько долгов перед инкассо.

Как именно пожизненно заключенный Вируской тюрьмы ведет отельный бизнес, выясняется из судебного разбирательства, в рамках которого Тали требовал от административного суда отменить назначенный ему запрет на звонки. Тали объяснил в иске, что принадлежащая ему фирма помогает оплачивать его содержание и зарабатывать деньги.

"Работа предприятия и управление делами ежедневно происходит в основном по телефону", — написано в судебных документах.

Тали пожаловался суду, что назначенное ему в качестве дисциплинарного наказания запрет на звонки нарушает его право на ведение бизнеса и на общение с семьей. Заключенный отметил, что запрет на звонки может привести его предприятие к банкротству. 29 октября суд решил не удовлетворять иск заключенного.

Раммус отметила, что тюрьмы не мешают бизнес-деятельности заключенных, если она остается в рамках закона.

Ида-Вируский уездный суд приговорил Рене Вайника в 1997 году к смертной казни, но потом наказание было заменено на пожизненное заключение. Вайник в Иллука убил 70-летнюю женщину ножом и топором.

Андрея Тали приговорили к пожизненному заключению в октябре 2001 года. Согласно обвинению, пьяный Тали в 2000 году в Кохтла-Ярве у политехникума зарезал случайного прохожего. Через несколько мгновений Тали попытался убить следующего случайного прохожего, но тот оказал ему сопротивление и выжил. После этого Тали отправился дебоширить в местный бар, привязался еще к одному мужчине и убил его ножом.